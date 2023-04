Tagliare in due il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliare in due il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEGARE

Significato/Curiosita : Tagliare in due il legno

Atto a tagliare legno o altri materiali, al fine di dividere un pezzo di materiale in parti più piccole secondo le misure desiderate. consiste in una lama... Elzie crisler segar (chester, 8 dicembre 1894 – santa monica, 13 ottobre 1938) è stato un fumettista statunitense, famoso per essere stato il creatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

