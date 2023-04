Si stende sul desco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stende sul desco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TOVAGLIA

Al 1448 e conservato nel metropolitan museum of art di new york. si tratta del desco da parto dipinto in occasione della nascita di lorenzo il magnifico... Pino tovaglia, all'anagrafe giuseppe tovaglia (milano, 3 dicembre 1923 – milano, 30 novembre 1977), è stato un grafico italiano, tra i principali esponenti...