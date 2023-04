Lo sport con i muri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sport con i muri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALLAVOLO

Significato/Curiosita : Lo sport con i muri

Abitazione ed essendoci dei muri proprio a ridosso dello spazio disponibile per tracciare il campo, concepì l'idea di considerare i muri come parte integrante... Regole simili, ma non identiche, come il beach volley (pallavolo da spiaggia). la storia della pallavolo è recente, ma già nell'antichità esistevano giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

