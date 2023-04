Sono buone ammezzite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono buone ammezzite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : NESPOLE

Significato/Curiosita : Sono buone ammezzite

Paolo angelo nespoli (milano, 6 aprile 1957) è un ex astronauta, ingegnere e militare italiano. cresciuto a verano brianza, si diploma nel 1977 al liceo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

