Solidi senza spigoli - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SFERE

Significato/Curiosita : Solidi senza spigoli

Triangolari, ha 4 vertici e 6 spigoli. il tetraedro si può definire anche come simplesso tridimensionale, vale a dire come il solido tridimensionale col minor... La musica o armonia delle sfere, detta anche musica universale, è un antico concetto filosofico che considerava l'universo come un enorme sistema di proporzioni...