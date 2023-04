Sfuggire all avversario nel calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfuggire all avversario nel calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SMARCARSI

Significato/Curiosita : Sfuggire all avversario nel calcio

Campionato mondiale di calcio 1990 furono 12 in 12 città: lo stesso argomento in dettaglio: convocazioni per il campionato mondiale di calcio 1990. nota bene:... Intuitivo, spesso risolutivo anche da subentrante, si mostrava abile nello smarcarsi nonché a suo agio anche come rigorista. padovano iniziò la sua carriera... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

