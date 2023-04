Vi si scrive sopra con il gesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si scrive sopra con il gesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAVAGNA

Significato/Curiosita : Vi si scrive sopra con il gesso

Qualsiasi oggetto vi fosse sopra era, finché vi restava, un’opera d’arte”, scrive in alcune realizzazioni - alcuni esperimenti - alcuni progetti. il fatto che... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lavagna (disambigua). una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Vi si scrive sopra con il gesso : scrive; sopra; gesso; Si usava per scrive re sulle tavolette di cera; scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere; Foglietti su cui scrive re note; Era usato anticamente per scrive re; Si scrive con molti zeri; sopra il; Vi si parla sopra ttutto spagnolo e portoghese; È appena sopra il 3 orizz; Il camion con più automobili sopra ; Tasto del Pc sopra Canc; È rapida quella del gesso ; Il comune genovese... su cui scrivere col gesso ; Collezione di calchi in gesso ; Si usano per cancellare il gesso ; Accomuna Moby Dick e il gesso