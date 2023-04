Fu sconvolta dalla diossina, in Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu sconvolta dalla diossina, in Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEVESO

Significato/Curiosita : Fu sconvolta dalla diossina in lombardia

Provocò la fuoriuscita di una grande quantità di diossina, avvelenando una vasta area della pianura lombarda e provocando un disastro ambientale tra i più... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi seveso (disambigua). seveso (afi: ['svezo], seves in dialetto brianzolo, afi: ['seves]) è un comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

