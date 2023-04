Rettile preistorico che viveva nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettile preistorico che viveva nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ITTIOSAURO

Significato/Curiosita : Rettile preistorico che viveva nell acqua

Il mahajangasuco (mahajangasuchus insignis) era un grande rettile preistorico, vissuto nel cretaceo superiore (circa 70 milioni di anni fa) e imparentato... Vertebre di ittiosauro concludendo però che appartenessero ad un uomo annegato nel diluvio universale. nel 1766, una mascella di ittiosauro completa di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

