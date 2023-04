Relativo alla vecchiaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla vecchiaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENILE

Significato/Curiosita : Relativo alla vecchiaia

Per il pensionamento di vecchiaia, comunemente detta anche età pensionabile, nel sistema pensionistico italiano relativo alla previdenza di primo pilastro... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'arcus senile (detto anche arcus senilis corneae o anche gerontoxon) è un anello bianco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

