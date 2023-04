Quelle Usb possono contenere file - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle Usb possono contenere file. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHIAVETTE

Significato/Curiosita : Quelle usb possono contenere file

Un'installazione permanente sul disco rigido locale. come i live cd, i live usb possono contenere, oltre a sistemi operativi, anche strumenti avviabili relativi a:... Che essa collega in meccanica, la chiavetta è un elemento di collegamento tra un albero e un altro organo. le chiavette e le linguette sono due metodi per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Quelle Usb possono contenere file : quelle; possono; contenere; file; Son famose quelle barbare; Sono storiche quelle di marzo; Ha indicazioni uguali a quelle della morfina; Sono caratteristiche quelle di Zone, nel Bresciano; Si applicano quelle da bollo; possono offuscare la mente; Non possono trattenersi dal viziare i nipotini; possono essere alla crema o al liquore; Quelli solari possono essere installati sui tetti; Gli uccelli che possono essere cinerini; Il disk usato un tempo per contenere dati; È fatta per contenere ; Recipiente destinato a contenere un liquido benedetto; contenere entro determinati limiti; Serve a contenere la piena; Lunghe file di persone in attesa; Romanzi e serial tra pulp e fantasy: The __ file s; La Polizia di X-file s; Un formato di file compressi; Formato di file compressi; Cerca altre Definizioni