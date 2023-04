Può essere di lancio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere di lancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BASE

Significato/Curiosita : Puo essere di lancio

Tre lanci e vengono valutati in base al loro miglior lancio valido. vince chi ha effettuato il lancio valido più lungo. la pedana, secondo il regolamento... base è uno dei tre operatori di telefonia mobile belga. compete con proximus di proprietà di belgacom e orange. fa parte dei gruppi telenet group e kpn... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

