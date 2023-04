Proprio di chi non appartiene al clero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprio di chi non appartiene al clero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LAICALE

Significato/Curiosita : Proprio di chi non appartiene al clero

Iconostasi; al di là e al di qua di esso prendevano posto rispettivamente il clero e il popolo dei fedeli. l'iconostasi è ancora presente nelle chiese di rito... Associazioni e movimenti cattolici. in diritto canonico per associazione laicale si intende una aggregazione di fedeli che come stabilisce il canone 299... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Proprio di chi non appartiene al clero : proprio; appartiene; clero; Esegue senza fantasia né passione il proprio lavoro; Ogni maschera parla il proprio ; Coscienzioso nel proprio lavoro; Fanno i calcoli a proprio danno; Scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere; A quella leggera appartiene la corsa; La Costituzione dice che appartiene al popolo; Che mi appartiene ; Genere botanico cui appartiene lo Spillo di dama; In botanica, appartiene al genere Rheum; Riunioni del clero ; Relativo ai... primati del clero ; Un taglio di capelli rituale introduttivo al clero ; Sclero si Laterale Amiotrofica; Estranea al clero ; Cerca altre Definizioni