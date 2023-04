Il primo di una scalata in ascensione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il primo di una scalata in ascensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPOFILA

Significato/Curiosita : Il primo di una scalata in ascensione

Sulla cima di otto dei quattordici ottomila, detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli ottomila con le scalate dello shisha... Gli enti partecipanti all'accordo, di un unico ente capofila. solitamente la scelta del capofila ricade sull'ente più rilevante da un punto di vista storico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

