Un prefisso come arci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prefisso come arci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IPER

Significato/Curiosita : Un prefisso come arci

(spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. suffissi della lingua italiana prefisso derivazione (linguistica) composizione... iper, la grande i è il marchio con cui opera finiper spa (gruppo finiper), un'azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 1974 da marco... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

