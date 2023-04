Se picchiano, s abbassano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se picchiano, s abbassano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AEREI

Significato/Curiosita : Se picchiano s abbassano

Aeroplani (singolo). disambiguazione – "aerei" rimanda qui. se stai cercando la rivista italiana, vedi aerei (rivista). l'aeroplano (anche aereo) è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Se picchiano, s abbassano : picchiano; abbassano; picchiano in testa; Si abbassano per dormire; Si abbassano per chiudere; Cerca altre Definizioni