Pezzi di ruvido panno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzi di ruvido panno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CANOVACCI

Significato/Curiosita : Pezzi di ruvido panno

Tradizionale tessuto di lana tipico del casentino. panno grosso bergamasco tessuto pregiato ruvido, caldo e molto robusto. panno lenci stoffa colorata... Dell'arte: canovacci della gloriosa commedia dell'arte italiana raccolti e presentati da anton giulio bragaglia. torino: il dramma-set, 1943. i canovacci della... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Pezzi di ruvido panno : pezzi; ruvido; panno; Le vocali in pezzi ; pezzi di vaso; Il costume in due pezzi ; Scrive pezzi di cronaca; pezzi in sostituzione; Abito di ruvido panno; ruvido , grezzo; ruvido pelo; Una robusta razza canina dal pelo ruvido ; Cani a pelo ruvido ; Un capanno ne dell aeroporto; Abito di ruvido panno ; Infiorescenze a panno cchia; Serie TV comica con panno fino; panno cchietta di frumento; Cerca altre Definizioni