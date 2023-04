Si pagano per punizione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pagano per punizione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PENALI

Significato/Curiosita : Si pagano per punizione

Primo luogo l'arianesimo e secondariamente anche i culti pagani. per combattere l'eresia si esige da tutti i cristiani la confessione di fede conforme... Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si pagano per punizione : pagano; punizione; Olretomba pagano ; Oltretomba pagano ; I turisti pagano quella di soggiorno; pagano le spie; Il regno pagano delle ombre; punizione data dal giudice; Antica punizione col righello a mano aperta; Genera un calcio di punizione ; Si infligge per punizione ; punizione , spesso per la disobbedienza dei bambini; Cerca altre Definizioni