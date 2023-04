Non lo ha la biro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo ha la biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENNINO

Significato/Curiosita : Non lo ha la biro

László józsef bíró, ibizzato in ladislao josé biro (budapest, 29 settembre 1899 – buenos aires, 24 ottobre 1985), è stato un giornalista e inventore... Disambiguazione – se stai cercando il personaggio disney, vedi pennino (personaggio). pennini metallici il pennino è la parte scrivente di una penna stilografica. essenzialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

