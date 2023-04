Nome formato dalle lettere iniziali di più parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome formato dalle lettere iniziali di più parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACRONIMO

Significato/Curiosita : Nome formato dalle lettere iniziali di piu parole

Ònma, "nome"), o inizialismo, è un nome formato con le lettere o le sillabe iniziali (o talvolta anche finali), o più genericamente con sequenze di una o... acronimo sia una sigla, mentre radar (radio detection and ranging) è un acronimo ma non è una sigla. d'altra parte, non tutte le sigle sono acronimi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

