Il nome di Casanova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome di Casanova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIACOMO

Significato/Curiosita : Il nome di casanova

Disambiguazione – "casanova" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi casanova (disambigua). giacomo girolamo casanova (venezia, 2 aprile... giacomo – nome proprio di persona italiano maschile. giacomo – vescovo di aosta e poi di asti giacomo il maggiore – apostolo di gesù, fratello di giovanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

