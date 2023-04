Un moralista come Catone il Vecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un moralista come Catone il Vecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CENSORE

Significato/Curiosita : Un moralista come catone il vecchio

Ci viene dall'opera dell'oratore marco porcio catone (detto "il vecchio") il quale nel 160 a.c. compose un trattato avvertendo dei pericoli insiti nella... Politico, generale e scrittore romano, chiamato anche catone il censore (cato censor), catone il sapiente (cato sapiens), catone l'antico (cato priscus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

