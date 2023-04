Monaci che trascrivevano codici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monaci che trascrivevano codici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPISTI

Significato/Curiosita : Monaci che trascrivevano codici

Con la biblioteca, che essendo dotato di ampie vetrate facilitava il lavoro dei monaci amanuensi. negli scriptorium si trascrivevano non solo i testi delle... copista – come sinonimo di amanuense, chi copiava i manoscritti prima dell'avvento della stampa copista – in ambito musicale, come sinonimo di trascrittore...