Molte vivone a Teheran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molte vivone a Teheran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRANIANE

Significato/Curiosita : Molte vivone a teheran

teheran, ed è la capitale più orientale dell'asia. confina con la baia di tokyo e la prefettura di chiba a est, di yamanashi a ovest, di kanagawa a sud... La rivoluzione iraniana (in persiano , "enqelâb-e irân"), conosciuta anche come rivoluzione islamica (in persiano , "enqelâb-e...