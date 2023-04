Luoghi ove si riparano navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi ove si riparano navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DARSENE

Significato/Curiosita : Luoghi ove si riparano navi

Saraceni. canto xl mentre marsilio fugge verso la spagna, sobrino e agramante riparano in africa; i due scampano alla sconfitta della loro flotta imbarcandosi... Allungata e ricurva del bacino acqueo. un tempo milano aveva altre due "darsene", il laghetto di san marco, che è stato interrato tra il 1929 e il 1930... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Luoghi ove si riparano navi : luoghi; riparano; navi; luoghi per spettacoli; Ne soffre chi ha paura dei luoghi chiusi; luoghi dove tutto prende la giusta piega; luoghi ove non mancano gli ammalati; Non conoscono i luoghi ; Vi si riparano le navi; riparano oggetti di latta; riparano il campo di calcio; Vi si riparano veicoli; riparano ... libri; Incantavano i navi ganti; Gli speroni di cui erano armate le antiche navi ; Le ossature delle navi ; Mette in allarme le navi ; Le sistemazioni delle navi alla fonda; Cerca altre Definizioni