Liam, noto attore irlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liam, noto attore irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEESON

Significato/Curiosita : Liam noto attore irlandese

Brendan gleeson (dublino, 29 marzo 1955) è un attore irlandese. noto caratterista cinematografico, ha interpretato spesso il ruolo del mentore o della... William john neeson, detto liam (ipa: [lim 'nisn]; ballymena, 7 giugno 1952), è un attore britannico. vincitore della coppa volpi per la migliore interpretazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

