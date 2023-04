Hanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALTIPIANI

Significato/Curiosita : Hanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondiale

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse... In geomorfologia, l'altopiano (o altipiano) è un territorio pianeggiante ma posto a un'altitudine di almeno 300 m s.l.m., circondato da zone ad altitudine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Hanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondiale : hanno; dato; nome; famosa; battaglia; della; prima; guerra; mondiale; hanno la penna sul cappello; hanno molti abitanti; hanno perso la voce ma la ritroveranno; hanno un feltro in punta; Le hanno attori e manager; Mandato al tappeto; Elon _: ha fondato l azienda aerospaziale SpaceX; Guidato re brevettato; Guidato ri di elefanti; Con i Nassau fondato ri del casato reale olandese; Il cognome di Stanlio; Kal, il vero nome di Superman; Il fenome no per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono; Un nome della città libanese di Baalbek; Antico nome della Toscana; Il re di una famosa Tavola; Cittadina ligure famosa per la focaccia; È famosa quella di Pasqua; Fallaci, famosa scrittrice e giornalista; È famosa per le imprese di Guglielmo Tell; Fu teatro di una nota battaglia della prima guerra mondiale; I migliori sul campo di battaglia ; Appuntirsi le unghie... prima della battaglia ; La battaglia del 490 a.C. tra Ateniesi e Persiani; Comandava la flotta italiana nella battaglia di Lissa; La Pizzoni della scultura; La Maionchi della Tv; Il prezzo della colpa; La prima ballerina della danza classica; La prima ballerina della danza classica; La prima parola di molte imprecazioni; La prima ballerina della danza classica; La prima ballerina della danza classica; Frutto prima verile giallo chiaro; Si caricano prima di fumare; Si sferrano in guerra ; Antica macchina da guerra ; Causò la guerra civile statunitense; Riposano nei cimiteri di guerra ; I cimiteri di guerra ; Fu teatro di una nota battaglia della prima guerra mondiale ; Banca mondiale ; Un premio d importanza mondiale ; Alain __, quattro volte mondiale di F. 1; Film di Spike Lee sulla Seconda guerra mondiale ; Cerca altre Definizioni