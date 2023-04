Gradite al turista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gradite al turista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMENTE

Significato/Curiosita : Gradite al turista

Sede; il posto rimase vacante per quasi un anno, visti i candidati non graditi al vaticano: un luterano, un divorziato e, anche allora, un gay dichiarato... In botanica, con il termine amento s'intende un'infiorescenza a grappolo, generalmente pensile, caratteristica di certi alberi, specialmente del sottordine...