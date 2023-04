Il generale ucciso da Giuditta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il generale ucciso da Giuditta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLOFERNE

Significato/Curiosita : Il generale ucciso da giuditta

Giorgio vasari, giuditta e oloferne, 1554 circa l’episodio biblico di giuditta e oloferne ha ispirato due celebri temi artistici della storia dell'arte... Giuditta e oloferne è un dipinto a olio su tela (145x195 cm) realizzato nel 1602 circa dal pittore italiano caravaggio. il dipinto, conservato nella galleria... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

