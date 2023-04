Gareggiare alla pari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggiare alla pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPETERE

Significato/Curiosita : Gareggiare alla pari

Tedesca stentarono a sviluppare una scuola artistica in grado di gareggiare alla pari con le altre scuole europee, sia pure con le dovute eccezioni, soprattutto... Cui ruoli sono interrelati. gli esseri umani sono portati a cooperare, competere, analizzare, produrre idee, progettare e decidere in gruppo, i gruppi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

