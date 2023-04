Di fronte a SSE - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di fronte a SSE. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NNO

Significato/Curiosita : Di fronte a sse

Ipotesi si rivelò palesemente falsa in quanto il dito indica la direzione sse. sorsero allora tre teorie: la prima secondo cui la gente non avrebbe capito... nno – codice iso 639-2 e iso 639-3 del norvegese nynorsk nno – abbreviazione della stazione di terra di new norcia...