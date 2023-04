In forte pendenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In forte pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIPIDO

Significato/Curiosita : In forte pendenza

Caratteristica unica in europa è quella di possedere un tratto di circa 800 m in forte pendenza (fino al 26%) lungo il quale le vetture vengono spinte (in salita)... Relativamente poco ripido. il paterberg invece è breve ma la pendenza è brutalmente ripida, al 20%. il koppenberg è il muro più ripido della corsa, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

