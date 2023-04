La fedele sposa figlia di Icario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fedele sposa figlia di Icario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PENELOPE

Significato/Curiosita : La fedele sposa figlia di icario

Fratelli icario e tindaro (quest'ultimo prenderà in seguito il posto di ippocoonte, divenendo re di sparta e futuro padre adottivo di elena, la donna che... Significati, vedi penelope (disambigua). penelope (in greco antico: pepea, -a, penelópeia, -as, poi pep, -; in latino: penelope, -es) è una figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

