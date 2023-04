Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLODIALE

Significato/Curiosita : Lo era un bene non sottoposto a oneri e vincoli feudali

Godere e disporre del bene immobile senza limitazioni (e, naturalmente, senza gli oneri feudali di un tempo). possono però essere creati altri estates (o... Progressivo della piccola proprietà. in altri casi, al contrario, la forma allodiale era addirittura ricercata, poiché garantiva il possesso della terra e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

