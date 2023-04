Emette aria calda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emette aria calda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : FON

Significato/Curiosita : Emette aria calda

Ovviamente, mentre la macchina è in questa fase, il radiatore interno emette aria non riscaldata dal sistema della pompa di calore, che deve quindi essere... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fon. fon è un'organizzazione a scopo di lucro spagnola operante nel campo delle comunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

