È divisa in regni - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : NATURA

Significato/Curiosita : E divisa in regni

Britannia del v secolo, in cui il territorio era diviso in sette regni, anglia orientale, essex, kent, mercia, northumbria, sussex e wessex. l'eptarchia terminò... In generale. lo stesso argomento in dettaglio: natura (filosofia). il termine deriva dal latino natura e letteralmente significa "ciò che sta per nascere":... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

