Dipinse una celeberrima adorazione dei magi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinse una celeberrima adorazione dei magi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : GENTILE DA FABRIANO

Significato/Curiosita : Dipinse una celeberrima adorazione dei magi

Primi anche l'adorazione dei magi, da alcuni collocata invece verso il 1476, che rappresentò una prima commissione importante da parte dei serviti di perugia... gentile di niccolò di giovanni di massio, detto gentile da fabriano (fabriano, 1370 circa – roma, settembre 1427), è stato un pittore italiano. tra i... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

