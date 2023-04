È detto anche crochet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È detto anche crochet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UNCINETTO

Significato/Curiosita : E detto anche crochet

Formazione del punto (crochet e spoline). le macchine per cucire si differenziano, oltre che dal tipo di punto eseguito, anche per la struttura con la... Destinate a guarnire capi di abbigliamento, frange per mobili; uncinetto a rete, o filet; uncinetto friulano, un lavoro molto decorato a fiori e foglie in rilievo...