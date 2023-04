Coltivatore di cotone o di caffè in vaste tenute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coltivatore di cotone o di caffè in vaste tenute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIANTATORE

Coltivatore di cotone o di caffe in vaste tenute

Voce principale: caffè. l'inizio della storia del caffè risale molto probabilmente al medioevo, attorno al x secolo o più presumibilmente al xv secolo... (gyantwachia - il piantatore) o kaiiontwa'kon (kaintwakon - "quello delle piante") in lingua seneca e generalmente noto come piantatore di mais (conewaugus... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

