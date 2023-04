Si chiede per entrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiede per entrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERMESSO

Significato/Curiosita : Si chiede per entrare

Di un'autorizzazione temporanea all'ingresso nello stato in cui si chiede di entrare, denominata visto d'ingresso e rilasciata da ambasciate o anche,... D'attribuzione dei diversi tipi di permesso sono previste negli artt. l-311-1 e ss. del ceseda. allo straniero in attesa di permesso possono essere rilasciate... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

