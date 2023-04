Un amica di classe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un amica di classe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPAGNA

Significato/Curiosita : Un amica di classe

Una mamma per amica (gilmore girls) è una serie televisiva statunitense ideata da amy sherman-palladino, con protagoniste lauren graham e alexis bledel... compagna – politico italiano del novecento luigi compagna – politico italiano, figlio di francesco compagna – amica di scuola, femminile di compagno compagna...

