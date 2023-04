Alberi di alto fusto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi di alto fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACERI

Significato/Curiosita : Alberi di alto fusto

Giunti in alto addentrandoci verso l’entroterra, questa diminuisce via via per essere sostituita dalla coltivazione di alberi ad alto fusto tipici delle... Palmatum, a. japonicum ed altri). le raccolte di aceri di alcuni giardini botanici e i boschi di aceri sono anche mete del turismo nazionale, in diversi...