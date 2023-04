Agisce per incarico di altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agisce per incarico di altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MANDATARIO

Significato/Curiosita : Agisce per incarico di altri

Papa francesco, fu quindi spostato in vaticano nel 2014 per coprire il prestigioso incarico di prefetto degli affari economici del vaticano, oltre ad essere... Diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Agisce per incarico di altri : agisce; incarico; altri; La nota... che agisce ; agisce senza volontà; Chi ci dorme sopra... non agisce ; agisce a cuore aperto; Manca a chi agisce con affettazione; incarico ad interim; Un gravoso incarico ; Gravoso come un incarico difficile; La pesantezza di un incarico difficile; Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici; Automotrici d altri tempi; Vestono gli altri ; Un precettore d altri tempi; altri menti detto; Si ricordano con gli altri ;