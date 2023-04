Vivono in convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MONACI

Significato/Curiosita : Vivono in convento

Residenziali. il convento, infatti, non rappresenta da solo l'intero mondo in cui i religiosi vivono: i frati o le suore di un convento sono membri di ordini... Disambiguazione – "monaci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi monaci (disambigua). il monachesimo (in greco antico: µa, monachós... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

