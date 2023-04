_ di vitello: un arrosto fissato con lo spago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ di vitello: un arrosto fissato con lo spago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROLLATA

Legato con uno spago per tenerlo in forma durante la cottura in forno; chinuliddre a natale: dolce fritto tipico di cosenza. consiste in una mezzaluna di frolla... Il ròllate (róllat in sappadino) è una maschera tipica del carnevale alpino di sappada (udine). il rollate è sempre presente in tutti i momenti del carnevale...