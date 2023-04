Le ha vicine il bobtail - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ha vicine il bobtail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : BT

Significato/Curiosita : Le ha vicine il bobtail

Cane hmong bobtail cane hmong il cane hmong bobtail o cane hmong senza coda (vietnamita: chó h'mông cc duôi), è un'antica razza di cani spitz di taglia... – titolo accademico bacillus thuringiensis – batterio formante la tossina bt das badische tagblatt – quotidiano tedesco di baden-baden binary terrain –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le ha vicine il bobtail : vicine; bobtail; Sono vicine in Boemia; Sono vicine in Broadway; Sono vicine nello smartphone; Sono vicine in Baviera; Sono vicine in Savoia; Cerca altre Definizioni