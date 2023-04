I verbi come essere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I verbi come essere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUSILIARI

Significato/Curiosita : I verbi come essere

accanto ai verbi attivi e passivi, in latino vi sono anche i verbi deponenti e i verbi semideponenti. i verbi deponenti sono... La maggior parte dei cittadini reclutati tra gli ausiliari erano i figli dei veterani tra gli ausiliari che erano stati affrancati grazie al servizio prestato...

