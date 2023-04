Si usava per scrivere sulle tavolette di cera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava per scrivere sulle tavolette di cera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STILO

Significato/Curiosita : Si usava per scrivere sulle tavolette di cera

Più spesso su tavolette di cera, con minore stabilità dal punto di vista della conservazione e maggiore facilità d'uso molteplice quando si volevano cancellare)... stilo – antico strumento di scrittura su tavolette cerate stilo (stilografica) – tipo di penna per scrivere stilo – in elettrotecnica, tipo di batteria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

