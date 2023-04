Si usano per fare i soffritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per fare i soffritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTE

Significato/Curiosita : Si usano per fare i soffritti

Saraceno e anche il frumento, in misura minore, soprattutto in zone montane, si usano farine di castagne e di fagioli, dando origine a un impasto più dolce.... Contenuto in essa, la radice della carota è usata per fare il succo di frutta alla carota e confettura di carote: la produzione di quest'ultima in spagna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

