Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro.

Soluzione 10 lettere : CARTOMANTE

Significato/Curiosita : Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro

Altre risposte alla domanda : Usa i tarocchi per chi vuole conoscere il futuro : tarocchi; vuole; conoscere; futuro; Predicono il futuro con i tarocchi ; Personaggio dei tarocchi ... a testa in giù; Ci dànno mori e tarocchi ; Svela il futuro interpretando i tarocchi ; La carta dei tarocchi segnata con l 1; Per conservarla... ci vuole una credenza; Chi la vuole deve pagarla; Chi lo dice, vuole chiarire; Vi sta chi non vuole impegnarsi; vuole sembrarlo il prestigiatore; Il modo di conoscere di chi è informatissimo; Deve conoscere molta gente; Non riconoscere ; Desiderio di conoscere e sapere; Lo usa il detective per non farsi riconoscere ; Predicono il futuro con i tarocchi; Decidono il futuro dei loro personaggi; Si gettano per il futuro ; Come per il passato, così per il futuro ; Un ipotesi sul futuro ; Cerca altre Definizioni